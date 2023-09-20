أذربيجان تواصل العملية العسكرية في قرة باغ حتی تسليم الانفصاليين اسحلتهم

العالم - أسيا

عملية عسكرية واسعة في منطقة قرة باغ تقول القوات الأذربيجانية ان اجراءاتها العسكرية فيها مستمرة بنجاح وأعلنت وزارة الدفاع انه تم تحييد مواقع قتالية ومركبات عسكرية ومدفعية وتجهيزات صواريخ مضادة للطائرات ومحطات حرب إلكترونية وغيرها من المعدات العسكرية.

في الاثناء قتل خمسة وعشرون شخصاً خلال العملية العسكرية التي تنفذها أذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا. وقالت باكو إنّ العمليةَ العسكرية ترمي الى كبح استفزازات أرمينيا، وطرد قواتها من الإقليم. فيما نفت يريفان وجود قوات لها في المنطقة.

باكو وضعت شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ وقال الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف إنّ العمليةَ العسكرية ستتوقف في حال سلَّم الإنفصاليون الأرمينيون أسلحتهم. علييف اوضح ايضا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن القوات الأذربيجانية لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة.

بدورها دعت روسيا طرفي النزاع إلى ما وصفته بوقف فوري لإراقة الدماء ضرورة العودة إلى تنفيذ الاتفاقات حول تسوية النزاع التي تم التوصل إليها في العام الفين وعشرين.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للقتال في منطقة قره باغ وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن 'الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار ومبادئ القانون الإنساني الدولي'.