سوريا.. القامشلي تنتفض ضد قسد بسبب رفع الأسعار

العالم - سوريا

تستمر مجموعات قسد بتعدياتها على أهالي الجزيرة السورية من خلال قرارتها الجائرة بحقهم، وهذه المرة تصدر قراراً برفع سعر المحروقات لقرابة 400‎%‎ عن سعره السابق، القرار الذي لاقى غضباً شعبياً عارماً كونه يمس الوضع المعيشي بشكل مباشر ويتدخل بلقمة عيشهم.

وقال أحد أهالي الجزيرة السورية لقناة العالم:"قامت ميليشيات قسد برفع الاسعار ودمرتنا وهدمت بيوتنا بحيث أصبحنا غيرقادرين علی شراء البندورة والخبز وأي شئ آخر، الأسعار عالية جداً وقسد تضيق الخناق علی الشعب، اضافة علی سرقتها هي وامريکا نفطنا وزراعاتنا. ندعوا کل أطياف البلد الی الوقوف امام هذه الميليشيا التي دمرت البلد، لأننا أصبحنا غيرقادرين عن الأکل والشرب وتدمرنا. الاحتلال الاميرکي دائماً يفتعل هذا الوضع لنشر الفوضی في المنطقة عن طريق مرتزقته قسد. ادعوا کل أهلنا وکل أطيافنا الوقوف بوجه هذا القرار، فهو بمثابة قيصر ثاني".

مناشدات الاهالي ترتفع للعزوف عن هذه القرارات بعد رفع الأسعار والضرائب، لجهة تردي الأوضاع المعيشية في المناطق التي تستولي عليها قسد، وظهر هذا من خلال مظاهرات شعبية في مدينة القامشلي واضرابات واغلاق المحال التجارية في العديد من المناطق والبلدات تعبيراً عن السخط الشعبي.

فجوة كبيرة تخلقها قسد في تفاوت الاسعار بعد رفع سعر مادة المازوت، ليرتفع معها سعر السلع الغذائية كافة وأجور النقل والمواصلات.

حرمان وسرقة بدعم امريكي، هذا ماتعمل عليه قسد في مناطق سيطرتها بعد استيلائها على منابع النفط والزراعة وتحكمها بمعيشة المواطن السوري دون حسيب او رقيب.