شرطة الإحتلال تفتح تحقيقا مشتركا مع الجيش حول سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

العالم - الاحتلال

وتم فتح تحقيق في الحادث شارك فيه ممثلون من شرطة الإحتلال والجيش، حسبما ذكر موقع "آي -24" العبري، اليوم الأربعاء.

ولفت الموقع إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال غير معروفة، رغم العثور على الدبابة التي تم سرقتها من قاعدة عسكرية إسرائيلية مخصصة لمهام التدريبات الليلة، في شمالي البلاد.

وأوضح الموقع أن الدبابة تم العثور عليها في منطقة قريبة من القاعدة، بعد فترة قصيرة من السرقة، بواسطة محققين من لواء الساحل.

وذكر الموقع أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدبابة لم تكن في وضع التشغيل القتالي، وأنه لم يتم التوصل للدوافع وراء حادث السرقة في الوقت الحالي.

كما أشار الموقع إلى أن هناك أنباء عن أن ما تم سرقته عبارة عن هيكل دبابة من طراز "ميركافا - 2" وأنها كانت تستخدم كمركبة تدريب ثابتة للجنود دون أن تحتوي على أجهزة فعالة أو وسائل قتالية.

يذكر أن عسكريين سابقين كانوا ضمن المحتجين ضد الإصلاحات القضائية في الارارضي المحتلة، قاموا منذ أشهر، بسرقة مدرعة يرجع تاريخ استخدامها إلى حرب أكتوبر، لاستخدامها كعلامة رمزية في احتجاجاتهم، قبل أن يتم إيقافهم من قبل شرطة الإحتلال.