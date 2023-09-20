صور/ما سر ارتداء رونالدو لجهاز غريب بعد لقاء برسبوليس الإيراني؟

العالم- الرياضة

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرونالدو في الطائرة برفقة زملائه وهو يضع قدميه في جهاز.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، أن رونالدو يستخدم جهاز ضغط العضلات، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد.

ونشر الشهراني صورة رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "الأسطورة كريستيانو رونالدو الرياضي الأول في العالم بالاستشفاء والانتظام، في طيارة نادي النصر، لا وقت لديه للغد.. الاستشفاء مباشرة بعد المباراة".

وأوضح: "كريستيانو يستخدم جهاز ضغط العضلات، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد والعودة سريعا للمباراة المقبلة".

وكان رونالدو تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد مضيفه برسبوليس الإيراني.

وأصيب رونالدو في الشوط الأول بعد التحامه مع أحد اللاعبين الإيرانيين خلال محاولته الحصول على الكرة.

وواصل النجم البرتغالي اللعب حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليتم تغييره، علما بأن المواجهة انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.