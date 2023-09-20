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خلال لقائه مع نتنياهو

بايدن يجدد دعمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي

بايدن يجدد دعمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث أكد الأخير خلال هذا اللقاء على التزام الولايات المتحدة حيال دعم هذا الكيان الغاصب.

العالم - الاحتلال

وأكد بايدن، الالتزام الأمريكي حيال دعم كيان الاحتلال وشدد على وقوف بلاده إلى جانب تل ابيب، منذ ما يزيد عن 75 عاما، بدعوى أنهما يتحدثان عن الديمقراطية المشتركة (المزعومة.)

وأوضحت القناة الإسرائيلية (هيئة البث) أن "عدة ملفات طرحت على طاولة لقاء نتنياهو وبايدن، أهمها ملف التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها، والتي تحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا فضلا عن ملفي التسوية والبرنامج النووي الإيراني والعمل على التوصل لاتفاق تسوية مع السعودية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بنيامين نتنياهو، قوله في هذا اللقاء إنه "من الممكن أن تتوصل إسرائيل والسعودية لاتفاق سلام تاريخي في عهد أو في ولاية الرئيس الأمريكي بايدن".

وطمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي بايدن، بشأن التعديلات القضائية الأخيرة، قائلا:أستطيع أن أضمن لكم شيئا واحدا وهو التزام إسرائيل بالديمقراطية (المزعومة) حسبما افادت هذه القناة.

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