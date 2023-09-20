ماذا يحضّر اردوغان عندما التقى نتنياهو على هامش اعمال الامم المتحدة؟

تطور في العلاقات حذرت منه قوى وأحزاب سياسية تركية، والتي وجهت انتقادات للقاءات المتبادلة داعية بوقف كافة أشكال هذه اللقاءات التطبيعية.

وقال مصطفى دوغان النائب في البرلمان التركي في حزب الرفاه: "موقفنا واضح في حزب الرفاه بشأن العلاقات التركية الإسرائيلية، نحن نرفضها جملة وتفصيلاً، وندرك أنه في فلسطين لنا اخوة علينا أن نهتم بحقوقهم، وان نقف بوجه الاعتداءات الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن لانقبل بمثل هذه اللقاءات على التطبيعية الاطلاق".

حضور شخصيات من وزارات مهمة في تركيا وفي الكيان للقاء أردوغان ونتنياهو أبرزهم وزراء الخارجية والموارد الطبيعية والاستخبارات ،وما رشح من معلومات حول الملفات التي تمت مناقشتها حول تطور العلاقات بينهما، بالاضافة الى ملفات التعاون في الغاز والتجارة والذكاء الاصطناعي ترفع توقعات مستوى تطور العلاقات مؤخراً.

وقال ايرهان قونقور كاتب صحفي تركي: "لقاء نتياهو بحضور وزراء مهمين مع نتياهو وحكومته شهد العديد من الملفات التي تم التباحث حولها تحديدا في موضوع الغاز، اسرائيل لديها مصالح في البحر المتوسط، وتركيا من خلال هذا اللقاء بحثت عن مصالحها ايضاً، وللاسف هذا اللقاء هو جزء من مسلسل التطبيع المتواصل في المنطقة المتواصل".

يقول الاعلام العبري أن اللقاء لا يأتي بمعزل عن تحضيرات لزيارة الرئيس أردوغان لكيان الاحتلال الاسرائيلي بمناسبة المئوية التركية، وهو إعلان لم تنفيه أنقرة.

وافاد مراسل العالم في اسطنبول، بان اللقاء المشترك بين الرئيس اردوغان ونتياهو وما شهده اللقاء من مباحثات حول ملفات مشتركة تفتح الباب أمام تطور لافت في العلاقات التركية الاسرائيلية، تطور لطالما قوبل باصوات رفض في الداخل التركي على اعتبار أنه اضرار مباشر بالقضية الفلسطينية.