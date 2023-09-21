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الدفاع الروسية: تدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الهجوم على القرم

الدفاع الروسية: تدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الهجوم على القرم
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، التصدي لهجوم نفذته قوات كييف تجاه شبه جزيرة القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خلاله 19 طائرة مسيرة أوكرانية.

العالم- روسيا

وقالت الوزارة في بيان: في ليلة 20-21 سبتمبر، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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الدفاع الروسية: تدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الهجوم على القرم

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