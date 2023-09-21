"ميكا" أول رئيسة تنفيذية غير إنسانة لشركة + فيديو

العالم – العالم الرقمي

ميكا تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل اتخاذ قراراتها.. فهي تقوم بتحليل عدد ضخم من البيانات إضافة للمعلومات والمعطيات المتعلقة بعملها.

المديرة الروبوت شرحت كيفية إدارتها للشركة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتها في مشهد أثار الكثير من التساؤلات حول هذا التطور السريع.

تعيين روبوت رئيسة تنفيذية عزز الشكوك حول مستقبل الإنسان في سوق العمل حيث بات الذكاء الإصطناعي يهدد مصير وظائف الناس حول العالم.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "يحيى" وفيه: ميكا وأخواتها ستخرب على المذيعات أعمالهم في القنوات وفي الأفلام ويمكن تتزوج اللهم استر يا ستار من ميكا وأخواتها.

"سامر كرِنشو" كتبت: الذكاء الاصطناعي أصبح جامحا.. روبوت يشبه الإنسان كرئيس تنفيذي يدعى ميكا.. نعم، لقد قرأتم ذلك بشكل صحيح، فالروبوت هو الرئيس التنفيذي.

اخيرا مع "ستيفانيا" التي توجهت إلى الروبوت ميكا وقالت: حسنا، مرحبا بكِ في حياة الشركات.

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