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قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص في قره باغ

قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص في قره باغ
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قرع باغ الذي شهد أعمالا قتالية خلال اليومين الماضيين.

العالم- روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "منذ بدء الأعمال القتالية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بإجلاء المدنيين من مناطق ماردكيرت ومارتوني وأسكيران. وتم نقل حوالي 5 آلاف شخص إلى مقر مجموعة قوات حفظ السلام".

وأكد البيان أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ المهام في إقليم قره باغ، وأضاف أن هذه القوات "تبقى على تفاعل مستمر مع باكو ويريفان وستيباناكيرت، بهدف منع إراقة الدماء واحترام القانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين، وكذلك ضمان سلامة قوات حفظ السلام".

وأوضح البيان أنه تم توفير أماكن للراحة والوجبات الساخنة لجميع الذين تم إجلاؤهم، فيما يقدم لهم الأطباء العسكريون الروس الرعاية الطبية اللازمة.

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