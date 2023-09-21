ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب من التطبيع مع "إسرائيل"

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الرياض باتت أقرب إلى التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي؛ كانت هذه إجابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما سئل خلال مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز الأمريكية عن توصيفه للمحادثات التي تهدف إلى توصل المملكة لاتفاق مع الكيان الاسرائيلي لإقامة علاقات دبلوماسية.

وقال ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية وشرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات. نحتاج لحل هذا الجزء ولدينا مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

في هذا الاطار التقى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى منذ إعادة انتخابه العام الماضي، على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ وابلغ نتنياهو الرئيس الأميركي بأن التوصل إلى اتفاق تاريخي ممكن مع السعودية معتبراً أنّ تحقيق هذه الخطوة سيؤدّي الى قطع شوط طويل نحو تحقيق ما قال انه السلام.

في الداخل الاسرائيلي علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنباء إقامة علاقات بين تل ابيب والرياض، بالتاكيد على عدم وقف الاستيطان وعدم تسليم اراضي للفلسطينيين وخلص إلى أنه لن تكون هناك أوسلو اثنين.

وتؤكد السعودية منذ أعوام أن تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين. ولم تنضم المملكة إلى اتفاقات الخيانة التي سميت أبراهام وأبرمت عام 2020 وتوسطت فيها الولايات المتحدة وأقام بموجبها كيان الاحتلال علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين قبل أن يلحق بهما السودان والمغرب.

وفي هذا الخصوص قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن 'اتفاقات أبراهام' ناجحة، وإنها استمرت على المستوى الإستراتيجي بغض النظر عمن يرأس الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا على أن هذه الاتفاقات لم تصمم لحل القضية الفلسطينية.

