الأمن الوطني العراقي يطيح بـ 22 إرهابياً في خمس محافظات

العالم - العراق

وقال الجهاز في بيان له إنه "بجهود استخبارية وميدانية حثيثة تواصل مفارز جهاز الأمن الوطني مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في عموم البلاد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (10) إرهابيين في نينوى بعد استدراجهم من قبل أبطال جهازنا"، مبيناً أن "مفارز الجهاز في الأنبار تمكنت من القبض على (7) إرهابيين أحدهم كان عائداً من إحدى دول الجوار".

وأضاف أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في (ديالى، وكركوك، وبغداد) نفذت مذكرات قبض وفق المادة (4 إرهاب) على (5) مطلوبين أفضت إلى الإطاحة بهم، بينهم امرأتان تعملان بنقل الكفالات والبريد والمستلزمات الأخرى ضمن (ولاية العراق - قاطع كركوك)".

ولفت الى أن " المتهمين جرى تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".