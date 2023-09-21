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شاهد/كيف تصرف وزير الصحة الكويتي بمؤتمر حضره وزير إسرائيلي؟

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

حضر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم- الكويت

وانسحب وزير الصحة الكويتي من المؤتمر احتجاجاً على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها: إن الوزير العوضي "غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزير الإسرائيلي" في المؤتمر.

كما لفتت المصادر إلى أن "العوضي لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاماً مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية".

وتتبنى دولة الكويت موقفاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة في كل المناسبات العربية والدولية التزامها بدعم حقوق الفلسطينين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن قال وزير خارجية الكويت سالم العبد الله الصباح، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مطلع سبتمبر الجاري: إن "القضية الفلسطينية تظل في واجهة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصةً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف".

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