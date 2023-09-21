لماذا رسم بايدن علامة الصليب عندما بدأ نتنياهو التحدث معه؟

وقام الرئيس الكاثوليكي البالغ من العمر 80 عاما بإشارة واضحة باليد، حيث لمس جبهته وبطنه ومنطقة صدره اليسرى واليمنى بيده اليمنى، عندما بدأ نتنياهو في التحدث.

والرئيس الأمريكي لم يوضح تصرفاته ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، وفق "روسيا اليوم".

لكن حسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن بايدن قد يكون قام بالإشارة لمباركة نفسه بسبب عمره.

يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بايدن برسم إشارة الصليب. ففي العام 2012، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، قام برسم الإشارة على نفسه، خلال لقائه مجموعة تضم أكثر من 1600 حاخام يهودي.