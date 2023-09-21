الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لماذا رسم بايدن علامة الصليب عندما بدأ نتنياهو التحدث معه؟

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن علامة الصليب على نفسه بشكل غير متوقع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام الرئيس الكاثوليكي البالغ من العمر 80 عاما بإشارة واضحة باليد، حيث لمس جبهته وبطنه ومنطقة صدره اليسرى واليمنى بيده اليمنى، عندما بدأ نتنياهو في التحدث.

والرئيس الأمريكي لم يوضح تصرفاته ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، وفق "روسيا اليوم".

لكن حسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن بايدن قد يكون قام بالإشارة لمباركة نفسه بسبب عمره.

يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بايدن برسم إشارة الصليب. ففي العام 2012، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، قام برسم الإشارة على نفسه، خلال لقائه مجموعة تضم أكثر من 1600 حاخام يهودي.

روابط ذات صلة

حاخامات يهود يرفعون العلم الفلسطيني ويحتجون على لقاء نتنياهو-بايدن

بايدن يجدد دعمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. غسيل الكلى في مستشفيات غزة قد يتوقف خلال بضعة أيام

وقفة احتجاجية لعائلات الموقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة التونسية + فيديو

لماذا رسم بايدن علامة الصليب عندما بدأ نتنياهو التحدث معه؟

شاهد/ لحظة طرد السفير الإسرائيلي من الأمم المتحدة خلال خطاب الرئيس الإيراني

طهران تشكر قطر لدورها في قضیة تبادل السجناء بين إيران وامريكا

بالفيديو/زلة بايدن الجديدة وهذه المرة تحرج رئيس البرازيل بشدة!