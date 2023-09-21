"توفي والدي"..منشور على حساب ابن ترامب على تويتر يثير جدلا!

العالم-الاميركيتان

وتعرض حساب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر تغريدات أعلنت وفاة والده وأيضا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا منه.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" والمحذوفة الآن، ادعى الحساب أن والده توفي، حيث جاء في المنشور: "يؤسفني أن أعلن وفاة والدي دونالد ترامب. وسأترشح للرئاسة في عام 2024".

وقال منشور آخر "كوريا الشمالية ستهزم"، في حين جاء في أحد المنشورات عن "بعض الرسائل المثيرة للاهتمام" مع الجاني المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

وبقيت المنشورات على الصفحة التي تضم 10 ملايين متابع لمدة تقل عن ساعة قبل أن يتم حذفها.

وقال مكتب ترامب إن الحساب تعرض للاختراق.