الشامي للعالم: نحن أهلا للسلم، ولكن هذه نماذج من قوتنا المسلحة + فيديو

العالم – اليمن

بعرض عسكري غير مسبوق وبحضور كبار قيادات الدولة تحتفي صنعاء بالذكرى التاسعة لثورة 21 من سبتمر.. عرض شاركت فيه مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة اليمنية، واستعرضت فيه القوات ترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية والمعدات العسكرية المختلفة، ليكشف هذا المشهد حجم التحول العسكري في اليمن خلال 9 سنوات واجهت فيها أشرس حرب في تاريخها.

وفي حديث لمراسل العالم على هامش المراسم قال وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ضيف الله الشامي إن: رساله العرض اليوم هي أن شعب اليمني وجيشه وقدراته بأتم الجهوزية والاستعداد.. إن أرادوا سلما فنحن أهلا للسلم وإن أرادوا حربا فهذه نماذج من قواتنا المسلحة.. من جيشنا العظيم والمقدام ومن سلاحنا المصنع بأياد يمنية.

من جانبه قال قائد قوات الدفاع الساحلي اليمنية اللواء محمد القادري: نقدم رسالة بهذه الأسلحة التي تمت إزاحه الستار عنها للقوات البحرية والدفاع الساحلي أو السلاح المسير أو الصواريخ التي تدق عمق العدو.. حيث كشفنا اليوم عن صواريخ حديثة يبلغ مداها 2000 كلم وتصل إلى عمق العدو.

الاستعراض العسكري في صنعاء الذي كان الأكبر من نوعة منذ بدء العدوان على البلد لم يكن احتفائياً فقط، بل كان مناسبة لإزاحة الستار عن أسلحة استراتيجية ومتطورة دخلت الخدمة مؤخراً، بينها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ومنظومات هجومية ودفاعية متعددة، وبمشاركة تحليق متواصل للطيران الحربي.

فعاليات الاحتفال بعيد ثورة 21 من سبتمر شهدت كذلك عروضاً كرنفالية وفلكلورية وشعبية مميزة، لكن الحضور العسكري كان الأضخم لإيصال رسائل تحذير واضحة لأي تحركات معادية، وأخرى أبانت حجم تطورات القدرات العسكرية لصنعاء وتطور سلاحها وتصنيعها الحربي وبناء جيش وطني قوي مثلّ أهم منجزات هذه الثورة إلى جانب إسقاط الوصاية عن اليمن -برأي قياداتها- الذين يؤكدون أنهم ماضون نحو التغيير الجذري على كافة المستويات.

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