عرض صنعاء العسكري الكبير والتطبيع السعودي مع الاحتلال

العالم – بانوراما

وتحاور هذه الحلقة الخبير العسكري من صنعاء العقيد مجيب شمسان هذه الأسئلة:

ـ ماهي الرسالة التي أرادت صنعاء إيصالها من خلال هذا العرض العسكري الاستثنائي.. ومن هو المعني بالرسالة؟

ـ كيف حققت صنعاء كل هذا التطور في صناعتة أسلحتها الاستراتيجية وفي فترة قياسية لم تتجاوز تسع سنوات وفي ظروف قتالية صعبة؟

ـ بعد الحديث عن إمكانية وقف إطلاق النار وانتهاء العدوان.. هل ستواصل صنعاء هذا التوجه العسكري.. إلا يؤثر ذلك على ميادين الحياة الاخرى الاقتصادية والتعليمية والصحية وغير ذلك؟

ـ وزير الدفاع اليمني كرر تحذيراته للقوات الأجنبية على الأراضي اليمنية داعيهم إلى الرحيل وإلا سيكونون على موعد مع نيران وبراكين الغضب اليمني.. ماذا نفهم من هذا التحذير.. هل ستستمر الحرب؟

ـ الواقع اليمني الحالي بقدرتة العسكرية المتطورة وإمكانية تغيير المعادلات في المنطقة لصالح محور المقاومة؟

وفي المحور الثاني قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الرياض تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع تل أبيب، معتبرا القضية الفلسطينية جزءا من العملية..

من جهته، أكد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن اتفاقات أبراهام لم تصمم لحل القضية الفلسطينية.

وفي هذا المحور نسأل الكاتب والمحلل السياسي خالد الأزبط من غزة هل أن التطبيع السعودي مع الاحتلال يخدم القضية الفلسطينية؟