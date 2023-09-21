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بالصور…العميد قاآني يزور سوريا

بالصور…العميد قاآني يزور سوريا
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أجرى قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الايرانية العميد اسماعيل قاآني زيارة للجمهورية العربية السورية و تعتبر الزيارة مهمة و حساسة حيث التقى خلالها العميد قاآني عددا من القيادات العسكرية والامنية والسياسية الرسمية بالاضافة الى شخصيات شعبية في دمشق .

العالم-إيران

وقد تفقد قائد قوة القدس عدداً من مناطق العمليات المختلفة، هذا وقد شارك في المناورات العسكرية السورية الايرانية المشتركة. و في جولة عسكرية استطلع العديد من الجبهات والمحاور الحساسة ،ضمن إطار مواجهة التحديات و التوترات الأمنية التي تواجهها سورية.

و خلال الزيارة أكد العميد قاآني أن اميركا هي المصدر الأساسي للفساد والفوضى والارهاب والفتنة في سوريا والمنطقة والعالم .

كما وصف سوريا وايران ببلدين شقيقين يتمتعان بعلاقات استراتجية مميزة وشاملة وعميقة .و شدد على وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب سوريا قيادةً و شعباً في مواجهة التحديات .

يذكر ان العميد قاآني أجرى زيارات ميدانية لعدد من دول المنطقة دعماً للمقاومة ودفاعاً عن دول تقف في وجه الاستبداد العالمي والاستكبار .

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بالصور…العميد قاآني يزور سوريا

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