بالصور…العميد قاآني يزور سوريا

العالم-إيران

وقد تفقد قائد قوة القدس عدداً من مناطق العمليات المختلفة، هذا وقد شارك في المناورات العسكرية السورية الايرانية المشتركة. و في جولة عسكرية استطلع العديد من الجبهات والمحاور الحساسة ،ضمن إطار مواجهة التحديات و التوترات الأمنية التي تواجهها سورية.

و خلال الزيارة أكد العميد قاآني أن اميركا هي المصدر الأساسي للفساد والفوضى والارهاب والفتنة في سوريا والمنطقة والعالم .

كما وصف سوريا وايران ببلدين شقيقين يتمتعان بعلاقات استراتجية مميزة وشاملة وعميقة .و شدد على وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب سوريا قيادةً و شعباً في مواجهة التحديات .

يذكر ان العميد قاآني أجرى زيارات ميدانية لعدد من دول المنطقة دعماً للمقاومة ودفاعاً عن دول تقف في وجه الاستبداد العالمي والاستكبار .