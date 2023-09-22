العالم - خاص بالعالم

مئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود الذين انتشرو داخل المدينة وحول ابواب المسجد الاقصى المبارك حيث فرض تقيد مشدد على المصلين ومنع الكثير من الشباب من دخولة وأبعاد أكثر من عشرين ناشط مقدسي عن البلدة القديمة من القدس المحتلة وذلك لافساح المجال للمستوطنين بتنفيذ جولات واقتحامات وذلك احتفالا بالاعياد لديهم.

وقال قال ناصر قوس مدير نادي الاسير الفلسطيني بالقدس:" نحن دائما نخشى من الاعياد الاسرائيلية بسبب هذه الحملات، منها اعتقال ومنها ابعاد لعدد كبير من الشبان الفلسطينيين خارج حدود البلدة القديمة وحتى خارج حدود بلدة القدس وهذه اصبحت سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال تجاه كل النشطاء والمرابطين والمرابطات داخل ساحات المسجد الاقصى".



وتتخوف سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدهور أكثر للوضع الامني داخل المدينة التي تشهد تصاعد المواجهات والعمليات الفردية.



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