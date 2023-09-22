العالم - خاص بالعالم

أكد خلاله نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم على حق المقاومة كسبيل واحد لتحرير كامل التراب المحتل.

وقال الشيخ نعيم قاسم:"أنَّ الحلّ هو بالمقاومة العسكرية أولًا، ومعها كلّ أشكال المقاومة الأخرى"، داعيًا إلى تعاون كلّ الجهات المقاوِمة في فلسطين والمنطقة؛ لأنّ هذا الحلّ أثبت جدواه.

وقال فتحي ابو العردات امين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان:"نلتقي هنا من اجل المطالبة بتحقيق العدالة وتقديم هؤلاء المجرمين الصهاينة وعملائهم الذين ارتكبوا هذه المجزرة الشنيعة والتي نحيي ذكراها في كل يوم".

وقال السماح مهدي عضو لقاء الاحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية:" نؤكد ان حقنا لا يسقط بمرور الزمن واننا مصرون على استعادة حق كل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزره الكبرى".

وقال حمزة البشتاوي الكاتب والاعلامي الفلسطيني:"نقول للقتلة المجرمين الصهاينة وعملائهم المحليين في لبنان، اننا لن ننسى ولم ننسى صبرا وشاتيلا وسوف نطالب بعقاب المجرمين".

ما قام به الاحتلال وعملاؤه وصفه المشاركون بجريمة العصر .مؤكدين على ثبات الخط المقاوم بوجه الاحتلال منددين بازدواجية المعايير لدى عواصم القرار الدولي.

هذا ونظم المحتفلون مسيرة جابت الشارع الرئيسي لطريق المطار يتقدمها الفرق الموسيقية والكشفية وحملة اللافتات المنددة بالمجزرة وصولا الى المدافن حيث وضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.



يشار الى ان مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الاحتلال مع عملائه عام اثنين وثمانين ذهب ضحيتها اكثر من اربعة الاف قتيل وعدد كبير من الجرحى بالاضافة الى تجريف البيوت والممتلكات وهدمها على مرأى من العالم دون ان تحرك هذه الجريمة ساكنا في الاروقة الدولية والعواصم المتشدقة بحماية حقوق الانسان.

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