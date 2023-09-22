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إطلاق نار بمطعم في السويد يؤدي بحياة شخصين وأصابة آخرين

إطلاق نار بمطعم في السويد يؤدي بحياة شخصين وأصابة آخرين
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تعرض مطعم في شرق السويد، لإطلاق النار من جانب شخص مسلح في وقت متأخر من يوم أمس ، حيث أدى الى مقتل شخصين وأُصابة آخرين إثره.

العالم - اوروبا

وقال متحدث باسم الشرطة السويدية،اليوم الجمعة:"نعتقد أن أحد القتيلين في حادث اطلاق النار، وهو رجل في العشرينات من عمره، كان هو الهدف المقصود. ونعتقد أن الثلاثة الآخرين كانوا هناك بالصدفة".

وتابع المتحدث" أن الشرطة تبحث عن المسلح، لكنها لم توقف أي شخص حتى الآن ، ونظن أن هناك روابط بالبيئة الإجرامية، لكن لا يمكنني تحديد مجموعة بعينها".

يذكر أن الهجوم المسلح قد وقع في بلدة ساندفيكن الصغيرة التي تبعد 190 كيلومترا شمال العاصمة استوكهولم.

وصرح رئيس الوزراء أولف كريسترسون بالحادث، وقال منددا: "هذا يسلط الضوء على العنف الشديد... إطلاق العصابات النار بعضها على بعض أمر سيئ جداً، لكن عندما ينتهي الأمر بأشخاص أبرياء تماما على خط إطلاق النار، يكون الأمر مروعاً للغاية".

وقالت الشرطة إن نحو 30 ألف شخص في السويد متورطون بشكل مباشر في جرائم العصابات أو لهم صلات بها. وانتشر العنف أيضاً من المناطق الحضرية الكبرى إلى البلدات الصغيرة التي نادراً ما كانت تشهد جرائم عنف.

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