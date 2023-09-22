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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة السويسرية بصفته راعي المصالح الأمريكية وذلك على خلفية ادعاءات أمريكية كاذبة ضد سيادة إيران على أراضيها.

العالم-ايران

وعقب صدور بيان الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وأمريكا، والذي وجه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، وطرح مزاعم غير مقبولة ضد سيادة إيران على أراضيها في الجزر الإيرانية الثلاث ودعمته الحكومة الأمريكية أيضاً، استدعى رئيس الدائرة الثالثة لشؤون أمريكا بوزارة الخارجية الإيرانية، مساء الخميس 21/9/2023، القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران (في غياب السفير) بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، وتم ابلاغه احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وأدانتها لذلك الموقف غير المدروس والتصرفات الاستفزازية من قبل الحكومة الأمريكية.

وجرى في هذا الاستدعاء التأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على الدفاع عن سلامة أراضيها وحماية أمنها ومصالحها بوجه أي تهديدات من قبل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بأمن الملاحة والنقل البحري التجاري، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لضمان مصالحها الوطنية.

كما تم التأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من نهجها المسؤول والذكي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، لن تسمح لأمريكا بمواصلة نهب ثروات وموارد المنطقة من خلال مواصلة سياسة الإيرانوفوبيا.

بدوره قال القائم بالأعمال السويسري إنه سيبلغ الحكومة الأمريكية بالأمر على الفور.

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