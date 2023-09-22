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بالفيديو.. قصف صهيوني يستهدف مرصدا للمقاومة شرق غزة

بالفيديو.. قصف صهيوني يستهدف مرصدا للمقاومة شرق غزة
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في غزة نقلا عن القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف".

العالم- فلسطين

هذا وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار، مرصدا للمقاومة شرق مدينة غزة، بالتزامن مع تظاهر عشرات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش الإسرائيلي يهاجم قطاع غزة في هذه اللحظات، بينما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية استهداف مرصد للمقاومة شرق غزة.

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" فأن المظاهرات والفعاليات الشعبية انطلقت تعبيرا عن الغضب تجاه ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويتوافد المتظاهرون في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، يشعل خلالها الشباب الإطارات المطاطية، في تعبيرهم عن حالة الغضب.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة إلى 28فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، إضافة لعشرات الاختناقات في أماكن التظاهر.

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