الوهن يتغلغل داخل الكيان الإسرائيلي ونتنياهو يهان للقاء بايدن

العالم – غياهب الكيان

كما يلقي البرنامج الضوء على"بن غوريون"الذي تعرض للحرق على احد شواطئ تل ابيب، فيما غلة لصوص سطوا على قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال كانت دبابة.



ورصد البرنامج التفاعل الصهيوني السياسي والاعلامي مع ما أعلنه ولي العهد السعودي بخصوص قرب التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وما عكسه اعلام العدو في هذا الشأن، وأكد صالح أبو عزة المتابع للشأن الاسرائيلي، انه لا شك أن مسألة التطبيع مسألة ذو حساسية بالنسبة للكيان الاسرائيلي، بمعنى ان ما يؤمن به هذا الكيان في انه يريد التطبيع على شاكلة وضمن مبدأ "السلام مقابل السلام" فهنالك تغييب للفكرة العربية السابقة "الارض مقابل السلام".

ولفت أبو عزة إلى أن الدول العربية والاسلامية وبعض الدول العربية والاسلامية تتفاعل مع هذه القاعدة كالامارات، والآن المطلوب من السعودية إسرائيليا، وهذا ما تطلبه"اسرائيل" ان تكون قاعده التطبيع ما بين الرياض وتل ابيب، قاعدة:" السلام مقابل السلام"، والان هنالك شروط للسعودية حول هذا التطبيع، وفيه ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالتالي فان السؤال المركزي ليست هي الاحتفاءات داخل الكيان الاسرائيلي أو الاعلام الاسرائيلي الذي يحتفي بأصغر معاملة تطبيع مع اي دولة حتى لو كانت صغيرة من باب الشرعية.

وأشار أبو عزة إلى أن ما يميز هذا التطبيع بانه من اربعة اطراف، هي الولايات المتحده الامريكية والسلطة الفلسطينية بالاضافه الى تل ابيب والرياض، وهنالك تجاوب مع كثير من شروط الرياض او حتى الولايات المتحدة الامريكية والجميع متفاهمين على ان تنال السعودية جزءا مما تطلبه من هذا التطبيع، ولو بطريقة التفافية فهي تريد برنامج نووي مدني، واما الامريكان يقولون ان يكون هذا البرنامج تحت اشراف أمريكي، وان يكون من يعمل في هذا البرنامج هم ممن يحملون الجنسية الامريكية، فلكل قضية موجودة وجدوا لها التفافا عليها الا المسالة الاساسية والحساسة بالنسبه لسموتريتش وبن غفير هي المسألة المتعلقة ليست بالفلسطينيين فحسب، بل المتعلقة بالارض الفلسطينية.



كما تطرق البرنامج إلى لقاء بنيامين نتنياهو بالرئيس الامريكي جو بايدن الذي كان مهينا على مستوى الشكل، حيث تعرض للاهانة عندما انتظر حوالي نصف ساعه في فندق في نيويورك من أجل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ضيف البرنامج:

-صالح أبو عزة المتابع للشأن الاسرائيلي.

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