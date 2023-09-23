شاهد..أبرز عناوين الصحافة الايرانية اليوم السبت

العالم - الصحافة الإيرانية

-سياست روز ..

رئيس الجمهورية في الإستعراض العسكري بطهران بمناسبة بأسبوع الدفاع المقدس ..

( لن نسمح بوجود اي جماعات إنفصالية مسلحة مثيرة للفتن والتهديدات قرب حدودنا).

- كيهان ..

إزاحة الستار عن نظام دفاع جوي صاروخي جديد والمسيرة الابعد مدى بالعالم في الإستعراض العسكري.

- ارمان امروز ..

مرحلة الدفاع المقدس لقنت الإستكبار العالمي درسا لاينسى .

- قدس ..

كابوس البالونات الفلسطينية الحارقة يخيم ثانية على الصهاينة بفلسطين المحتلة .

- كار وکارگر..

وزير الخارجية العراقي يؤكد التزام بغداد الإتفاق الأمني المبرم مع ايران .

- مردم سالاري ..

تفجر أجواء غضب عارم في أرمينيا اثر الهزيمة المريرة مقابل جمهورية أذربيجان في قره باغ.

- عصر توسعه..

رئيس الجمهورية في الإستعراض العسكري.. قواتنا المسلحة ستتصدى لأية محاولات لتغيير الجغرافيا السياسية بالمنطقة.

- خراسان..

إستعراض عسكري ضخم بصنعاء في الذكرى التاسعة لإنتصار الثورة في اليمن .

- اطلاعات ..

أردوغان يتحدث عن تعاون قريب بين تركيا والكيان الإسرائيلي في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

- جام جم ..

شروخ قوية في المعسكر الغربي الذي يدعم كييف , وزيلنسكي يحذر من اي وقف للدعم الغربي.

- اقتصاد مردم ..

توقعات بشأن استمرار مسار تراجع معدلات التضخم الإقتصادي على مدى الأشهر المقبلة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

SV

1- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( لقاء أردوغان نتنياهو بنيويورك)..

قال الرئيس التركي اردوغان ان مباحثاته مع نتنياهو بنيويورك دارت حول تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز .

( نعم هذا هو الرئيس التركي نفسه الذي يطلق شعارات رنانة بالدفاع عن فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقدس)

تعزيز العلاقات التركية مع الكيان يعزز وجود الاخير على حساب فلسطين وشعبها المظلوم. ان اردوغان ينتهج سياسات بالغة الخطورة في المنطقة بشكل عام بتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني لتكريس وجود الاخير , وكذلك بتحريض جمهورية اذربيجان خلف شعارت عنصرية واوهام احياء الدولة العثمانية لتصعيد الاجواء في جنوب القفقاس ايضا.

2- خراسان ..

في مقالها ( أقرب من اي وقت ) كتبت صحيفة خراسان عن الاجواء بين السعودية والكيان الصهيوني قائلة ..

ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان قال بصراحة لقناة فاكس نيوز الامريكية ان السعودية و"اسرائيل" تقتربان يوما بعد اخر بشكل اكبر من التطبيع.

( تصريحات بن سلمان تعني بأن تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان بات حقيقة وليس تكهنات وان المسألة مسألة وقت فقط)

وكلامه وتلميحاته حول اهمية موضوع فلسطين في هذا الخضم , مجرد تكرار لنفس التكتيك المعهود الذي يفتقر لاي معنى ومفهوم واقعي وهو تكتيك هدفه التخفيف من وقع ومرارة الامر فقط. ان انضمام السعودية للتطبيع سيترك بصمات سلبية عميقة و تداعيات خطيرة على الاجواء والمعادلات في المنطقة .

3- ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن الاستعراضات العسكرية في ايران بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس في تقريرها ( ازاحة الستار عن قدرات تسليحية جديدة)..

شهدت الاستعراضات العسكرية في طهران والمدن الرئيسية الاخرى في البلاد امس دخول منظومات دفاعية واستراتيجية جديدة لمجال الخدمة في القوات المسلحة , اسلحة ومعدات عسكرية متطورة القسم الاعظم منها صناعة ايرانية محظة.

( من بين الأسلحة الجديدة صواريخ بالستية فرط صوتية أبرزها الصاروخ فتاح القادر على تجاوز أحدث نظم الدفاع الجوي في العالم)

والصاروخ فتاح يتميز بدقته الهائلة على اصابة الهدف بهامش متر واحد فقط. وهناك ايضا المسير مهاجر عشرة الابعد مدى في العالم والذي يتجاوز عن الالفي كيلومترا بحمولة تزيد عن الثلاثمائة كيلوغراما.

4- سياسة روز..

صحيفة سياسة روز كتبت عن حدوث شروخ في معسكر البلدان الغربية التي تدعم اوكرانيا وذلك في مقالها ( تظاهرات ضد الناتو ببلغاريا , و"لا" من بولندا لكييف)..

تتفاقم الاجواء الداخلية في العديد من بلدان حلف الناتو تنديدا باستمرار الدعم العسكري والاقتصادي لاوكرانيا مع استمرار الحرب في هذا البلد.

( بلغاريا تشهد تظاهرات ضد الناتو تنديدا بجر رجل البلدان الأعضاء في الحرب الأوكرانية , وبولندا لوحت رسميا بوقف دعم كييف)

ان وراء ارتفاع الاصوات في بلدان بحلف الناتو ضد استمرار دعم اوكرانيا اسباب ترتبط بالتبعات السلبية لهذه الدعم على اقتصاديات هذه البلدان وتفاقم الغلاء والتضخم الاقتصادي فيها.والامر لايقتصر على بلغاريا وبولندا وبلدان اوروبية اخرى حيث يواجه الرئيس الامريكي نفسه ضغوطا داخلية من قبل الجمهوريين للحد من الدعم الامريكي المفتوح لاوكرانيا.

5- كيهان ..

في تقريرها ( الكيان الصهيوني يساعد السعودية على تخصيب اليورانيوم)..كتبت صحيفة كيهان .

تقول صحيفة وال ستريت جورنال ان تل ابيب ابدت استعدادها لادارة بايدن للمشاركة في اي مشروع لايجاد منشآت نووية بالسعودية وذلك لحل الخلافات في وجهات ىالنظر بين امريكا و"اسرائيل" في هذا السياق.

( وال ستريت جورنال أكدت ان نتنياهو اوعز لخبراء الذرة وللمسؤولين الأمنيين بالتعاون مع إدارة بايدن في اي مشروع منشآت نووية بالسعودية)

وجدير بالذكر ان الكيان ابدى تحفظات اولية على شرط الرياض على امريكا بايجاد برنامج نووي بالسعودية مقابل التطبيع مع الكيان, ويبدو ان اقتراح نتنياهو بالمشاركة في ايجاد هذا البرنامج الى جانب امريكا يستهدف الخلاف مع واشنطن حول الامر.

6- جام جم ..

كتبت صحيفة جام جم في تقريرها (إتساع دائرة الإنتقادات لأردوغان)..

الرئيس التركي اردوغان نوه بعد لقائه مع نتنياهو في نيويورك لقرب قيامه بزيارة فلسطين المحتلة , الامر الذي اثار غضب قوى وفصائل فلسطينية وانتقادات حادة في تركيا نفسها .

(حماس ابدت اسفها العميق ازاء " إلتقاء "رئيس دولة إسلامية" بنتنياهو في الوقت الذي يرتكب فيه الكيان مجازر ضد الفلسطينيين)

المتحدث باسم حماس " حازم قاسم" قال انه من المؤسف تماما ان يلتقي زعيم دولة اسلامية مع رئيس وزراء الكيان اصهيوني في خضم مواصلة هذا الكيان لمجازره الوحشية في جنين والضفة بشكل عام ولاقتحاماته التخريبية الوحشية للمسجد الاقصى.