السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات الجوية الإيرانية تتسلم سرباً من مقاتلات كوثر قريباً

القوات الجوية الإيرانية تتسلم سرباً من مقاتلات كوثر قريباً
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني أن القوات الجوية ستتسلم سرباً من مقاتلات كوثر قريباً.

العالم - ايران

وقال العميد حميد واحدي، في تصريح له، طائراتنا تنتمي إلى الجيل الثالث، ولكن تم تحديث هذه الطائرات بالتغييرات التي أجراها عليها خبراء القوات الجوية. لقد قمنا بإجراء تغييرات كبيرة على نظام الرادار والنظام القاذف للطائرات حتى تكون طائراتنا محدثة والآن القوات الجوية على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد.

وأشار قائد القوات الجوية للجيش إلى الإصلاح الكامل للطائرات داخل البلاد، وقال: يعد إصلاح الطائرة عملاً شاقًا للغاية وفي هذه العملية يتم فتح جميع أجزاء الطائرة وفحصها بحيث تكون الطائرة الجديدة بعد هذه العملية جاهزة للعودة إلى الدورة التشغيلية. يتم إعداد وتجديد جميع طائرات القوات الجوية للجيش من قبل طاقم القوات الجوية والفنيين في وزارة الدفاع.

وأضاف: قبل الثورة لم يكن يسمح لنا بلمس الطائرات وكان عملنا الفني يقتصر على استبدال قطع الغيار. لكن اليوم دخلنا نحن في القوات الجوية وزملائنا في وزارة الدفاع مجال صناعة الطائرات. تم بناء سرب من طائرات صاعقة وهي طائرة جيدة جدا. والآن بناء طائرة كوثر كطائرة مقاتلة وقاذفة قنابل في المراحل النهائية، وفي المستقبل، سينضم سرب من هذه الطائرة إلى القوات الجوية للجيش.

روابط ذات صلة

العميد فرحي: نجاح مشروع ياسين ساهم في تسريع تسليم طائرة "ياك-130" إلى إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نزولاً عند رغبة المنكوبين.. سلطات شرق ليبيا تنظم مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار درنة

ما رأيكم بالتطبيع السعودي الإسرائيلي؟

القوات الجوية الإيرانية تتسلم سرباً من مقاتلات كوثر قريباً

شاهد..أبرز عناوين الصحافة الايرانية اليوم السبت

الديمقراطية في أمريكا.. كذبة ساخنة تحرق تمثال "الحرية" بنفسها

إحتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي والموقف الفلسطيني