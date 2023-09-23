بعد ان اصبحت قوة اقليمية.. ايران تنشأ أكبر حديقة تكنولوجية بالمنطقة

ووفقا لذلك تم تنظيم مهرجان الحديقة التكنلوجية والاجتماع السنوي الحادي والعشرون بحضور كبار مدراء الشركات وممثلي بعض الجهات الحكومية والصناعية ذات العلاقة بأنشطة المجمع بالعاصمة طهران.

وقال روح الله دهقاني فيروز آبادي المدير التنفيذي ونائب رئيس العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد لمراسلة العالم: "لدينا ما يقارب ثمانية آلاف من أمهر وأكفأ المختصين في هذا المجال، ووفقا لذلك لقد حققنا في السنة الماضية نحو أربعين ألف مليار تومان من الأرباح، جدير بالذكر بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم هذا المشروع بشدة لتحقيق الاكتفاء الداخلي ومن ثم الخارجي، للوصول الى مرحلة أفضل من الازدهار على كافة الأصعدة".

وقال فرناز ميرزا زاده مديرة انتاج شركة وندا فارمد: "شركتنا مختصة في تصنيع انواع الادوية المختلفة اضافة الى المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين ليبوزومال. التكنلوجيا التي نستخدمها نادرة ومستخدمة في افضل الشركات العالمية".

يعد الكشف عن أحدث الإنجازات التكنولوجية للشركات الأعضاء، أحد البرامج الرئيسية لهذا الحدث، مما يساهم في زيادة فرص التعامل بين الشركات الداخلية والخارجية.



وقالت فاطمة آزادي نيا مديرة انتاج شركة فريانوروش: "سبب اختيارنا للمشاركة في هذا المهرجان لاستخدامنا لتكنلوجيا باسم "سي سي جي" والتي تدخل في تصنيع الأدوية والغذاء والمكياج وحتى النفط والغاز والصناعات الكيميائية".

وقال صالح رمضاني رئيس هيئة الادارة لشركة فريانوروش: "تكنلوجيا "سي سي جي" تساعد في التقليل من تكلفة الصناعة، واحدى اهم وطائفها انها تدخل في صناعة المواد الاساسية للادوية وتسام في الحصول على نتائج افضل والحد من استيراد المواد".

تعتبر حديقة برديس التكنولوجية أكبر حديقة تكنولوجية في منطقة غرب آسيا، وإحدى المنظمات الفرعية لمساعد رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية إيران الإسلامية.

