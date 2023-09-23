عبداللهیان : اجتماع اللجنة المشتركة بین ایران ومالي يسّرع وتيرة العلاقات الثنائیة

العالم - ايران

و خلال اللقاء مع نظیره المالي "عبدالله دیوب" علی هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة في نيويورك اليوم : اضاف "أمیر عبداللهیان"، بانه يجري العمل على تنفیذ الاتفاقيات بین البلدین في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.

وتابع قا ئلا : يمكننا مواصلة التعاون الثنائي، في مختلف المجالات ذات الاهتمام.

بدوره، اعرب وزیر الخارجیة المالي عن ارتياحه للقاء نظيره الإيراني، مهنئا بالتقدم الكبير الذي تحقق في العلاقات الخارجية الإيرانية.

واعتبر "دیوب" في هذا اللقاء، ان "توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بین ايران ومالي، مكملا وركيزة للعلاقات السياسية"، كما رحب بزيادة التعاون في هذه المجالات.