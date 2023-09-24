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سفير إيران لدى سوريا: جبهة المقاومة تلعب دوراً فاعلاً على الساحة الدولية

سفير إيران لدى سوريا: جبهة المقاومة تلعب دوراً فاعلاً على الساحة الدولية
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

 اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سوريا ان جبهة المقاومة اليوم تلعب دورا فاعلا على المستوى الدولي، معتبرا ان المقاومة أصبحت قوة لا مثيل لها في مختلف الأبعاد.

العالم - ايران

وقال حسين أكبري مساء السبت في ملتقى "المجاهدون في الغربة" الثامن المنعقد في مدينة مشهد: ان المقاومة تعني مفهوم واحد؛ العدالة، القيم المعنوية، الحق، الوحدة، الدفاع عن المظلومين، الوقوف ضد الظلم والعدوان والاحتلال والهيمنة.

واضاف: المقاومة استطاعت أن تتحدى عالم الاستكبار بأبعاد مختلفة والعدو اقر الهزيمة في مواجهة المقاومة.

وصرح سفير إيران لدى سوريا: اليوم العالم كله يعرف المقاومة، ولا يوجد أحد في العالم لا يعرف ثورة إيران والشهيد قاسم سليماني ومقاومة اليمن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان.

وتابع: "جبهة مقاومة نظام وهيمنة الاستكبار العالمي تحدت واستطاعت أن تؤكد مكانتها كقوة ردع وتفوق".

وأضاف أكبري: إن فشل نظام الهيمنة العالمي الذي كان من المتوقع أن يحكم العالم سيغير نظام القوى المستقبلي في العالم، واليوم يجب على دول المقاومة أن تحدد ما هو موقعها وقوتها الفعلية وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في العالم الجديد ونظام هندسة القدرة.

يذكر ان مندوبين عن جبهة المقاومة في 6 دول شاركوا في ملتقى "المجاهدون في الغربة" الثامن المنعقد في صالة "القدس" بالمرقد الرضوي الشريف في مدينة مشهد شمال شرق ايران.

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