امير عبداللهيان يؤكد استعداد ايران لتطوير العلاقات مع الأردن

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، خلال لقائه السبت بالتوقيت المحلي لنيويورك، نظيره الاردني ايمن الصفدي ، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار امير عبداللهيان إلى اللقاء الجيد السابق الذي عقد في عمان مع ملك الاردن بحضور السيد الصفدي، فضلا عن التعاون الجيد بين البلدين في مختلف المجالات، وأبدى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحسين العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين، وأضاف أنه بالنظر إلى الطاقات والإمكانات المتاحة، فان لدينا الكثير من الفرص للتعاون الثنائي والإقليمي.

وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات بين إيران والأردن في ظل الأجواء الإقليمية الإيجابية واتجاه العلاقات بين إيران والدول العربية والإسلامية في المنطقة بما يتماشى مع هذا التوجه ومصالح البلدين والمنطقة.

وأعرب أمير عبداللهيان عن دعمه لجهود الأردن الطيبة في الحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وشكر الأردن على دعمه للشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة.

كما نقل تحيات الرئيس آية الله رئيسي إلى الملك عبدالله الثاني عبر وزير خارجية الاردن.

من جانبه اعرب أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، عن ارتياحه لهذا اللقاء وعبر عن امتنانه للآراء الطيبة التي أبداها وزير الخارجية الايراني مؤكدا بان بلاده تريد علاقات طيبة وأخوية بين البلدين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما.

واكد وجود العديد من التحديات المشتركة في المنطقة والتي لا يمكن التغلب عليها دون التعاون وقال علينا السعي من اجل أن نجعل العلاقات بين البلدين تعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين شعبيهما.

ونقل وزير الخارجية الأردني تحيات ملك بلاده إلى الرئيس الايراني.