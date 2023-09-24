تفاعل مواقع التواصل مع خطوة الرئيس الايراني

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ورفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الثلاثاء، نسخة من المصحف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارا للاعتداءات على المصحف الشريف. وخلال إلقائه كلمة في سياق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، رفع رئيسي المصحف، في استنكار واضح للانتهاكات والاعتداءات بحق الإسلام، والتي تشرّعها بعض الدول الأوروبية بحجة حرية الرأي.

في الکويت، اشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي لحظة بدء وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي موشيه أربيل بإلقاء كلمة أمام مؤتمر وزراء الصحة في العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك. وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون على نطاق واسع مقطعا مصورا يظهر لحظة انسحاب العوضي من الاجتماع، وأرفق المقطع بعبارات تتحدث عن موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية.

وفي المغرب تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب مغربي يرفض المساعدات المقدمة من المؤسسة الاسرائيلية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مراكش في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، قائلا "أنا مسلم، أنا مغربي، أرفض التطبيع". وأثار تصرف الشاب المغربي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد مغردون بوعي وانتماء الشاب.

في كندا نظم الآلاف في مظاهرات رافضة لما قال المشاركون فيها إنه سياسة لدى المدارس تروّج للمثلية الجنسية وانطلقت مظاهرات حاشدة، صباح الخميس، في العاصمة الكندية أوتاوا والعديد من المدن الأخرى اعتراضاً على النظم المدرسية. ويرى المتظاهرون أن المدارس تروّج للمثلية الجنسية بين الطلاب الصغار، وتحاول تهميش دور الآباء في تربية أبنائهم، مطالبين بحماية أطفالهم من هذه السياسات.

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