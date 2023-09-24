شاهد.. كتيبة طولكرم تواجه الاحتلال وتصيب جندي اسرائيلي

العالم - فلسطين

للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، يواصل الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته.

هذه المرة مخيم نور شمس شرق طولكرم، كان وجهة اقتحام قوات الاحتلال بجرفاتها العسكرية.

فوسط اطلاق كثيف للنيران، شرعت جرافات الاحتلال بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية للمخيم، وفجرت القوات الاسرائيلية احد المنازل، ما ادى الى سقوط شهيدين متأثرين باصاباتهم الخطيرة واصابة اخرين.

جرائم وانتهاكات تصدى لها المقاومون بالرصاص الحي والقنابل المحلية، وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بإحدى الجرافات، ما ادى الى اصابة جندي اسرائيلي.

اشتباكات عنيفة اجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب رغم التعزيزات التي ارسلت اليها من بينها سيارة اسعاف. خاصة بعد تحقيق اصابات مباشرة في صفوفها واعطاب عدد من الياتها، بحسب بيان كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذي اكد ان المعركة مستمرة، وان ما تلقاه العدو الاسرائيلي من ضربات جزء يسير مما اعده له المقاومين، متوعداً الاحتلال بضربات موجعة.