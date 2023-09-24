باكو تعلن الاستعداد لاتخاذ خطوات بناءة جديدة في العلاقات مع طهران

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، السيد جيحون بايراموف.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها منطقة قره باغ.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأعرب عن أمله في أن نشهد قريبا، باستكمال هذه العملية، عودة سفير ودبلوماسيي جمهورية أذربيجان إلى سفارة هذا البلد في طهران وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

بدوره أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد جيحون بيراموف عن ارتياح بلاده للقاءات الأخيرة بين مختلف وفود البلدين ونتائجها.

وقيّم نتائج اللقاءات الأخيرة لمختلف كبار المسؤولين في البلدين بأنها بناءة وتطلعية، وأعرب عن استعداده لاتخاذ خطوات بناءة جديدة بين البلدين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول بعض المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى زيادة وتعزيز التعاون المشترك.