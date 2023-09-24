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امير عبداللهيان يطالب السويد بالإفراج عن المواطن الايراني حميد نوري

امير عبداللهيان يطالب السويد بالإفراج عن المواطن الايراني حميد نوري
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال لقاء مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم في نيويورك باننا نتوقع من الحكومة السويدية أن تتخذ قرارا حكيما وشجاعا في مرحلة الاستئناف لمحاكمة المواطن الايراني حميد نوري وتبادر لاطلاق سراحه.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في نيويورك السبت نظيره السويدي توبياس بيلستروم على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء، في إشارة إلى المحادثات الهاتفية المشتركة التي أجراها مع نظيره السويدي عدة مرات خلال الأشهر الماضية: لدينا قضايا مهمة للمناقشة وتبادل الآراء في مختلف المجالات، لكن القضية الأهم هي استمرار الإساءة للقرآن الكريم في بلدكم.

ولفت إلى جرح مشاعر ملياري مسلم في العالم بسبب الإهانات المتكررة للقرآن الكريم في السويد، وقال: ان الدفاع عن قيم السويد على حساب تجاهل قيم ملياري مسلم في العالم امر غير مقبول، لذلك نريد أن نؤكد على أهمية وضرورة مسؤولية الحكومة السويدية في هذا الصدد.

وأوضح وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بتبادل السفراء، ننتظر إجراء جيدا فيما يتعلق بالقرآن الكريم في السويد.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى وضع حميد نوري المواطن الإيراني المسجون في السويد، وقال: لا شك أن زمرة المنافقين (خلق الارهابية) الملطخة يداها بدماء الآلاف من المواطنين الإيرانيين، هي التي تقف وراء قضية السيد نوري، ونحن نتوقع من الحكومة السويدية أن تتخذ قراراً حكيماً وشجاعاً في مرحلة الاستئناف ويتم إطلاق سراحه.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن تاريخ العلاقات بين إيران والسويد حافل بالتعاون وقال: نحن مستعدون للتعاون الإيجابي والبناء في مختلف المجالات.

من جانبه قال وزير خارجية السويد في هذا اللقاء: إن الإسلاموفوبيا لا مكان له لدى الحكومة السويدية ونحن نؤمن بالتسامح الديني.

وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة الحوار والتعاون مع إيران وناقش بعض القضايا القنصلية.

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