3 عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال شمالي الضفة

العالم- فلسطين

وذكرت القناة “السابعة” العبرية، أن "مسلحين فتحوا النار على دورية كانت تقوم بأعمال حراسة قرب مستوطنة “ايفني خيفتس” بمحيط طولكرم وانسحبوا من المكان" حسب قولها.

وبينت القناة أنه "لم تقع اصابات نتيجة إطلاق النار، بينما تقوم قوات من الجيش بتمشيط المنطقة بحثا عن المهاجمين" على حد تعبيرها.

وذكرت قناة “كان 11” أن مسلحين فتحوا النار تجاه مستوطنة “حيننيت” شمال الضفة دون وقوع إصابات، بينما تضررت نافذة لإحدى منازل المستوطنة.

كما أشارت القناة إلى أن مسلحين من قرية شويكة قرب طولكرم أطلقوا النار تجاه موقع عسكري دون وقوع إصابات.