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إيران تشرع بتطوير حقل "توس" الغازي

إيران تشرع بتطوير حقل
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحضور مساعد وزير النفط المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إنطلقت اعمال المرحلة التطويرية لحقل توس الغازي الواقع شمال شرق ايران بهدف انتاج 3 ملايين متر مكعب يوميا.

هذا وأوضح المدير التنفيذي للشركة الوطنية "محسن خجسته مهر" في مراسم انطلاق المرحلة التطويرية الاولى أمس السبت، أن من أهم مستهدفات الشركة، التأمين المستدام لطاقة الغاز في شمال شرق البلاد، وأن تطوير حقل "توس" سيحمل بشرى سارة لاهالي محافظات خراسان الثلاث سيما القاطنين في شمال الشرق.

وأضاف لقد بدأنا رسميا بتطوير حقل "توس" بهدف انتاج 3 ملايين متر مكعب يوميا.

وأشار أن المرحلة التطويرية الاولى والثانية تشمل حفر 3 آبار جديدة بتكلفة 200 مليون دولار، كاشفا أن انتاج الحقل سيبلغ 5 ملايين متر مكعب يوميا بالمرحلة الثانية.

يذكر أن حقل "توس" الغازي يقع بمسافة 100 كلم شمال شرق مدينة " مشهد" ، وقد أكتشف عام 2009، ومن شأن تطويره أن ينعش المنطقة اقتصاديا ويحقق استدامة طاقة الغاز في شمال وشرق البلاد.

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