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الأدميرال تنكسيري يعلن تصنيع مسيرات برمائية في بحرية حرس الثورة

الأدميرال تنكسيري يعلن تصنيع مسيرات برمائية في بحرية حرس الثورة
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تصنيع طائرات برمائية مسيرة من قبل المتخصصين الشباب في بحرية حرس الثورة، وقال ان هذه المسيرات قادرة على حمل الصواريخ والقنابل.

وأعلن الأدميرال علي رضا تنكسيري عن تصميم وتصنيع طائرات مسيرة قادرة على الهبوط والإقلاع من على سطح الماء، وقال: إن الطائرات البرمائية المسيرة قادرة على حمل الصواريخ والقنابل، كما تمتلك الطائرات المسيرة الهجينة محركي إطلاق ومحرك دفع.. وستنضم إلى البحرية قريبا.

وبين أنه يمكن لهذه الطائرات الطيران لمدة تصل إلى 15 ساعة، وأضاف: في ظروف الحظر الكامل، حقق تصنيع الطائرات المسيرة تقدما كبيرا.

وذكر قائد البحرية في حرس الثورة أن النجاحات الأخرى مثل تجهيز سفن إطلاق الصواريخ بالصواريخ هي أيضا غير مسبوقة في العالم، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تسمح للأعداء بارتكاب أدنى خطأ تجاه ترابها ومياهها.

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الأدميرال تنكسيري يعلن تصنيع مسيرات برمائية في بحرية حرس الثورة