زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى الصين

وجاءت الرسالة ردا على التهاني التي أرسلها شي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.

وقال كيم في الرسالة "اعتقد أن العلاقات التي تتسم بالود والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والصين ستتطور بشكل مطرد بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ورغبة الشعبين في المستقبل".

والأربعاء الماضي وخلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا التي استمرت أسبوعا، التقى كيم بالرئيس الروسي بوتين، وناقشا مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وأكدا "تعميق" العلاقات بين بلديهما، بما يشمل التعاون العسكري، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.