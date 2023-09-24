قصف مرصدين وإصابات بقمع الاحتلال تظاهرات شرق غزة

العالم- فلسطين

وأفاد مصدر طبي فلسطيني: أن خمسة شبان أصيبوا بجروح بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاههما خلال التظاهرات شرق مخيم البريج، في حين سجلت إصابات بالاختناق بالغاز المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال لقمع التظاهرات شرق القطاع.

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الشباب الثائر تظاهروا في عدة مواقع شرق قطاع غزة، وأشعلوا إطارات السيارات ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية.

وذكر مصدر محلي تمكن الشبان من تفجير بوابة “أبو قطرون” شرق المحافظة الوسطى، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

كما أطلق الشباب الثائر بالونات حارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما تسبب بإشعال حرائق فيها.