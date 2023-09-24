قناة العالم
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الموازي
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-09-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/09/24/169558148375156300.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/09/24/169558148375156300.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/09/24/169558148248385200.jpg
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-09-2023
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
رسائل ودلالات العرض العسكري المهيب في صنعاء
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦
أهم الأخبار
ايران.. تأهب أمني داخلي وقدرات دفاعية متطورة لردع أي عدوان
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩
خاص بالعالم- مراسلون
مصير التحقيق في كارثة إنهيار السدين في درنة الليبية
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣
خاص بالعالم- مراسلون
وفد صهيوني في السعودية لأول مرة وبشكل رسمي وردود فعل النشطاء
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠
هاشتاغ
تفاعل مواقع التواصل مع خطوة الرئيس الايراني
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢
خاص بالعالم- مراسلون
في جنوب لبنان توتر بين الجيش والإحتلال.. وحملة عالمية لكسر الحصار عن غزة
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-09-2023
لابيد: تخصيب السعودية اليورانيوم يهدد أمن "إسرائيل"
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-09-2023
بالفيديو والصور..
محاولة اغتيال عضو بلدية الخليل "عبد الكريم فراح"
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-09-2023
اعتداءات للإحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس
مقالات و تحليلات
حرب "الحرير " و " التوابل"
ما رأيكم بالتطبيع السعودي الإسرائيلي؟
واشنطن تلعب دور "باتمن" في مسار التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"
هل سينفرط الحظر عن ايران بعد الصفقة الاخيرة مع امريكا؟
كواليس "اتفاق ابراهام".. ماذا حقق الاحتلال منه؟
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.