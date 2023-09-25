أمير عبداللهيان يغادر نيويورك عائدا الى طهران

العالم - ايران

وكان امير عبداللهيان قد سافر إلى نيويورك مع رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي يوم الاثنين الماضي للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وواصل، بعد عودة رئيسي الى طهران، مشاوراته في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وتضمنت زيارة وزير الخارجية الإيراني 43 برنامجا ، 34 منها لقاءات مع نظرائه وبعض المسؤولين من الدول المشاركة، فضلا عن اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، حيث تم التطرق في جانب من المحادثات معه الى مبادرة ومقترح رئيس الجمهورية بشأن ضرورة الالتزام بكيان الاسرة والحفاظ عليه.

وتباحث الوزير امير عبداللهيان وتبادل وجهات النظر خلال اللقاءات والمحادثات التي اجراها حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.