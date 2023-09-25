لماذا ينتفخ بطن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية؟

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ومع ذلك، تبدو صور الأطفال الفقراء الذين يعيشون في دول غير مزدهرة بعكس التوقعات؛ فيتعارض مظهر هؤلاء الأطفال مع أقوال آبائهم وأمهاتهم عن شعورهم بالذنب حيال تغذية أطفالهم الذين يصعب إرضاؤهم.

ولكن سبب سوء التغذية المصحوب بانتفاخ غير اعتيادي للبطن يعود لنقص في عنصر غذائي شديد الأهمية، وهو البروتين، وسمي هذا النوع من سوء التغذية بسوء التغذية بالبروتين والطاقة.

وهو سوء تغذية ناجم عن نقص حاد في البروتين والطاقة، وهو المسؤول عن انتفاخ منطقة البطن عند الأطفال، إذ أن “كواشيوركور” هو حالة شديدة تسبب ما يطلق عليه “الوذمة”، وهي التجمع الضار للسوائل في تجاويف الجسم الداخلية، بالإضافة إلى الكبد المليء بالدهون المترسبة، ويتم تشخيصه غالبًا في الأطفال الذين يعيشون في مجتمعات محفوفة بالفقر والعجز.