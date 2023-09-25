اللواء باقري: أيدينا على الزناد للدفاع عن إيران

العالم - ايران

واضاف اللواء باقري أوضح في تصريح له بمدينة قم المقدسة جنوب طهران: ان الخطوات التي تتخذها القوات المسلحة الإيرانية هي خطوة فريدة ومقدسة، وقال : إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ خطواتها دفاعاً عن البلاد، لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تتمتع بقوة لا مثيل لها.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تتمتع اليوم بقوة فريدة بحيث لم يعد لدى الأعداء الجرأة الكافية للهجوم والاعتداء، وقد دفعهم ذلك إلى ترك حتى فكرة القيام بذلك.

وذكر أن أمن إيران اليوم فريد من نوعه رغم محاولات الأعداء وإثارة الفتن والمؤامرات، وقال: في الأيام الماضية، وعدوا بـ”إدخال إيران إلى الفوضى” وحاولوا خلق أعمال شغب في البلاد مرة أخرى، ولكن فشلت مؤامرتهم بفضل يقظة الشعب الإيراني وصمود القوات المسلحة.

واكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: مستمرون على درب الدفاع المقدس والشهداء وتطوير امكانياتنا وقدراتنا بفضل جهود الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الاسلامیة، والشهداء والمحاربين القدامى.