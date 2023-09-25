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المنتخب الإيراني لتنس الطاولة يحل بالمركز الثالث في الألعاب الآسيوية

المنتخب الإيراني لتنس الطاولة يحل بالمركز الثالث في الألعاب الآسيوية
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

حل المنتخب الإيراني لتنس الطاولة بالمركز الثالث في الألعاب الآسيوية الـ19 بمدينة هانغتشو الصينية.

العالم - ايران

وحصل منتخب لتنس الطاولة الإيراني المكون من "نيما عالميان" و"نوشاد عالميان"، و"أمير حسين هدايي"، على الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية الـ19 بمدينة هانغتشو الصينية بعد مرور 65 عامًا على إحراز البرونزية الأولى فرقيًا.

وسبق أن أحرزت كرة الطاولة الإيرانية الميدالية البرونزية فرقيًا في دورة الألعاب الآسيوية عام 1958 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وحقق المنتخب الوطني الإيراني لتنس الطاولة أمس الاحد، نتيجة تاريخية بفوزه على اليابان و تأهل إلى النهائيات، وواجه اليوم منتخب كوريا الجنوبية وخسر بنتيجة 3-0.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 وتستمر منافساتها لغاية 8 أكتوبر المقبل.

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