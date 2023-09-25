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تصريح مهم لوزير الطاقة السعودي حول امتلاك بلاده "النووية"

تصريح مهم لوزير الطاقة السعودي حول امتلاك بلاده
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

في إعلان رسمي، أعلن وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، عزم المملكة العربية السعودية على بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

العالم- السعودية

وألقى وزير الطاقة السعودي كلمة المملكة في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.

وبين أن السعودية انطلاقا من هذا التوجه تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات.

وقال وزير الطاقة السعودي إن "المملكة تؤكد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وجدد وزير الطاقة التصدي لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اعلنت الشهر الماضي، أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، قولهم إن شركة الصين الوطنية النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم "CNNC"، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

وطلبت السعودية سابقا تعاونا أمريكيا لإنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها، كجزء من صفقة تطبيع محتملة مع "إسرائيل".

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تصريح مهم لوزير الطاقة السعودي حول امتلاك بلاده "النووية"