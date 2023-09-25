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بالفيديو/حقيقة مرض ووفاة الرئيس الشيشاني

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أثير الكثير من التكهنات خلال الأسبوع الماضي بشأن الحالة الصحية لرئيس الشيشان رمضان قديروف (46 عامًا)، ما دفعه إلى الخروج في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أنه بصحة جيدة.

العالم- اوروبا

وظهر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في سلسلة من المقاطع المصورة مصور بشكل شخصي، بهدف نفي الشائعات التي تحدثت عن موته، ويؤكد أنه بصحة جيدة.

وظهر رمضان قديروف، في مقاطع الفيديو وهو يتجول في حديقة، مؤكدًا أنه بحالة جيدة وصحة جيدة، وأشار إلى أنه لا يعاني من أي مشكلة صحية جوهرية.

وتابع رمضان قديروف قائلًا: "أنا لا أموت.. أنصح بشدة أي شخص لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت أن يمشي في الهواء الطلق ويرتب أفكاره.. المطر ينشط بشكل رائع".

وبالرغم من محاولة قديروف، إظهار حالة المرح في الفيديو، أثار ظهوره مزيدًا من التكهنات حول صحته، قد بدا في الفيديو بوزن زائد وتعثره في الكلام، وأحيانًا بدا وكأنه يعاني من جحوظ في العينين.

لاحظ العديد من المعلقين وجود جهاز بلاستيكي على إصبعه، واقترحوا أنه يُستخدم لقياس مستويات الأكسجين في دمه، كما لاحظ المراقبون أيضًا أنه ظهر لفترة وجيزة في الفيديو الذي قام بزيارة مريضًا في المستشفى والتقى بمسؤول حكومي.. وقد اعتبروا أن صوته بدا غريبًا وكأنه تم التلاعب به.

جدير بالذكر، أن زعيم الشيشان رمضان قديروف يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى غسيل الكلى بشكل متكرر، وقد أُثيرت الكثير من التكهنات حول حالته الصحية حديثًا، خاصةً بعد أن تدهورت صحته وأُدخل إلى المستشفى في حالة خطرة، ما أدى إلى انتشار أخبار عن وفاته.. وعلى الرغم من ذلك، ظهر حيًّا في الفيديوهات الأخيرة.

وزعمت أوكرانيا في 16 سبتمبر 2023 أن قديروف سقط في غيبوبة، وتدهورت صحته، وأُدخل إلى المستشفى في حالة خطرة، وسط أنباء عن وفاته، حتى ظهر حيًا مؤخرًا.

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بالفيديو/حقيقة مرض ووفاة الرئيس الشيشاني

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