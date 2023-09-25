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منظمة هيومن رايتس ووتش:

واشنطن ترفض تعويض العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد قواتها

واشنطن ترفض تعويض العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد قواتها
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية ترفض تعويض العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات على يد قواتها خلال احتلال العراق بين عامي 2003 و2009.

العالم-العراق

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الحكومة الأمريكية تقاعست على ما يبدو عن تقديم تعويضات أو سبل إنصاف أخرى للعراقيين الذين عانوا من التعذيب وغيره من الانتهاكات".

وأضافت المنظمة أن "ضحايا الانتهاكات قدموا لسنوات شهاداتهم حول المعاملة التي تعرضوا لها، لكنهم لم يتلقوا سوى اعترافا ضئيلا من الحكومة الأمريكية، ولم يحصلوا على أي تعويض".

وأكد التقرير أن "الحظر المفروض على التعذيب بموجب القانون المحلي الأمريكي، و"اتفاقيات جنيف 1949"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، والقانون الدولي العرفي، هو حظر مطلق".

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "بعد مرور 20 عاما، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أمريكيين بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الاعتراف من الحكومة الأمريكية".

وأضافت: "أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بغزو العراق في 19 من مارس عام 2003م، بهدف نزع أسلحة "الدمار الشامل" حسب زعمها، وارتكبت قواتها الكثير من الجرائم البشعة بحق المواطنين المدنيين من أبناء العراق.

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