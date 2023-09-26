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فعاليات ومواجهات الحدود الشرقية لغزة.. رسائل مهمة للاحتلال

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية يوسف احمد، ما يجري في قطاع غزة بانه رسالة مهمة للكيان الاسرائيلي بان غزة هي في قلب المقاومة وفي قلب المواجهة مع الاحتلال، وايضاً رسالة من الشباب المقاوم في غزة لابناء الضفة والقدس بانكم لستم وحدكم.

وقال احمد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان رسائل الشبان الفلسطينيين الذين يواجهون الاحتلال على مدى الايام الماضية ضمن فعاليات شعبية على طول الحدود الشرقية لغزة، تعتبر رد فعل طبيعي على حالة الحصار والغليان وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، اضافة الى انه رد على عدوان واعتداء الاحتلال على الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، ورد ايضاً على سياسة الاحتلال التي تسعى دائماً لفصل قطاع غزة ومقاومتها عن ما يجري من اعتداءات يومية في الضفة والقدس.

واكد ان هذه الفعاليات الشعبية تحتاج الى مأسسة كما حصل في مسيرات العودة من اجل ضمان ديمومتها وفعاليتها واستمرارها حتى تستطيع ان تربك الاحتلال الذي يعيش فعلاً حالة ارباك الذي استدعى كتائب جديدة للشريط الفاصل الامني، مشيراً الى ان الشباب المقاوم استطاع ان يقلق ويربك الاحتلال، وان يفتح كل الجبهات عليه من قطاع غزة والضفة وصولاً الى المسجد الاقصى والقدس المحتلة والى طولكرم وجنين ونابلس.

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شاهد بالفيديو.. فعاليات ومواجهات الحدود الشرقية لغزة.. رسائل مهمة للاحتلال

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