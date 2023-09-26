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خطوة تركية لوقف العنصرية ضد العرب ورواد التواصل يعلقون

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد التواصل مع حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات التركية لمواجهة العنصرية التي أطالت السواح العرب خلال الفترة الأخيرة. 

العالم - هاشتاغ

وشملت حملة الاعتقالات رؤساء تحرير مواقع وحسابات على شبكات التواصل كانت تحرض ضد الأجانب وتحديدا السواح العرب.

وكشفت التقارير كشفت أن حملة العنصرية الأخيرة في البلاد كلفت السياحة التركية أكثر من خمسة مليارات دولار، وذلك بعد الدعوات لعدم السفر إلى البلاد.

وشهدن مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع حيث كتب "محمد" معلقا: "قاطعوا السياحة في تركيا العنصرية".

وجاء في حساب "ويد" حول هذا الموضوع: "تركيا فتحت على نفسها باب من الصعب إغلاقه...لقد تساهلت عن علم مع العنصرية لاسباب انتخابية وستقطف ثمارها المرة".

وغرد "اسامة" حول هذا الموضوع مغردا: "العرب مش سذج بيعرفوا المواقف العنصرية من المواقف المفتعلة وللاسف المواقف العنصرية الحقيقة اكثر من الملفقة وكل طلبهم واحد مقاطعة تركيا حتى يصبح العربي من اي جنسية امن في تركيا سوا سائح او مقيم لازم الحكومة التركية تحميه".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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