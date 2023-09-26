ماذا يحصل لو التحقت وحدة الجبهات مع مسيرات غزة على الشريط الامني للاحتلال؟

ويرى القيادي في الجبهة الديمقراطية يوسف احمد، ما يجري في قطاع غزة بانه رسالة مهمة للكيان الاسرائيلي بان غزة هي في قلب المقاومة وفي قلب المواجهة مع الاحتلال، وايضاً رسالة من الشباب المقاوم في غزة لابناء الضفة والقدس بانكم لستم وحدكم.

وقال: ان رسائل الشبان الفلسطينيين الذين يواجهون الاحتلال على مدى الايام الماضية ضمن فعاليات شعبية على طول الحدود الشرقية لغزة، تعتبر رد فعل طبيعي على حالة الحصار والغليان وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، اضافة الى انه رد على عدوان واعتداء الاحتلال على الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، ورد ايضاً على سياسة الاحتلال التي تسعى دائماً لفصل قطاع غزة ومقاومتها عن ما يجري من اعتداءات يومية في الضفة والقدس.

واكد ان هذه الفعاليات الشعبية تحتاج الى مأسسة كما حصل في مسيرات العودة من اجل ضمان ديمومتها وفعاليتها واستمرارها حتى تستطيع ان تربك الاحتلال الذي يعيش فعلاً حالة ارباك الذي استدعى كتائب جديدة للشريط الفاصل الامني، مشيراً الى ان الشباب المقاوم استطاع ان يقلق ويربك الاحتلال، وان يفتح كل الجبهات عليه من قطاع غزة والضفة وصولاً الى المسجد الاقصى والقدس المحتلة والى طولكرم وجنين ونابلس.

من جانبه، اشار الكاتب في الشؤون الاقليمية محمد فايق، الى ان الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة طال كل تفاصيل حياة الناس وتدهورت الاوضاع المعيشية، الامر الذي يدفع الغزيين الى مواصلة مسيراتهم وفعالياتهم الشعبية واحتكاكمهم مع قوات الاحتلال، رغم دفعهم دماء كثيرة من اجل هذا الامر.

وحول سعي قادة المقاومة الفلسطينية بتثبيت معادلة وحدت الساحات وتشابك قطاع غزة مع الضفة الغربية، اعتبر ان مصطلح وحدة الجبهات او وحدة الساحات مازال كابوسا يطارد العدو الصهيوني ويقض مضاجعه وخير دليل على ذلك ما حصل مؤخراً عندما اطلقت بعض الصواريخ من جنوب لبنان، واكد ان وحدة الجبهات هي واقع عملي موجود يمارسه الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، ولاسيما ان غزة تعتبر في طليعة مساندة الجبهات وتقديم الدعم لكافة الفلسطينيين، لذلك فان وحدة الساحات لا يشكك فيه احد سواء في الاراضي المحتلة وغزة ولبنان والجمهورية الاسلامية في ايران وفي كل اماكن محور المقاومة.