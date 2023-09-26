الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إرث تاريخي..

شاهد.. متحف الدفاع المقدس في مدينة خرمشهر الإيرانية

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

يعتبر متحف الدفاع المقدس في مدينة خرمشهر جنوب غربي ايران أحد أهم المتاحف التاريخية في البلاد، حيث يضم الكثير من الصور والمخطوطات المتعلقة بالحرب التي فرضها نظام صدام على ايران في ثمانينيات القرن الماضي.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

إيران.. بدء الدورة الثانية عشرة لمجلس خبراء القيادة

اللواء باقري: أيدينا على الزناد للدفاع عن إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إرث تاريخي.. شاهد.. متحف الدفاع المقدس في مدينة خرمشهر الإيرانية

أمير عبداللهيان: اليابان طرحت مبادرة بشأن مفاوضات رفع الحظر

أمن لبنان يعلن توقيف مطلق النار على سفارة أميركا

إيران.. بدء الدورة الثانية عشرة لمجلس خبراء القيادة

سلة ايران تهزم الامارات بمستهل مشوار دورة الالعاب الاسيوية

صباغ يبحث مع فيرشينين وفرانسيس تطورات الوضع في سوريا